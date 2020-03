Mudi Sleiman und Nathalia Soliani sind offiziell getrennt! Nach seiner Teilnahme und dem freiwilligen Show-Aus bei Die Bachelorette bekannte sich der Sport-Fan zu seiner vorherigen Freundin Nathalia. Das Paar machte seine Liebe öffentlich. Vor wenigen Tagen behauptete ein Insider allerdings, dass sich die ehemaligen Turteltauben getrennt haben sollen – und damit soll er nun recht behalten. Das Male-Model meldete sich jetzt selbst zu Wort und bestätigte die Trennung!

In seiner Instagram-Story teilte Mudi am vergangenen Freitag eine Diashow mit zahlreichen Pärchenbildern seiner ehemaligen Liebsten. Nach vier Sequenzen richtete der Fitnesstrainer rührende Worte an die Latina und bestätigte damit das Ende der Beziehung: "Nathalia, ich danke dir auch für die schöne gemeinsame Zeit und für das schöne Video. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute für die Zukunft!" Auch ihre Turtelbilder haben Mudi und Nathalia auf ihren Accounts inzwischen gelöscht.

Zuletzt sorgte das Ex-Paar im vergangenen Monat für Aufsehen: Während Mudi sich auf eine entspannte Partynacht mit Freunden einstellte, erhielt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin eine Nachricht, er würde sie gerade betrügen. Im Schlafanzug stürmte die Beauty den Club und zerrte ihren Freund nach Hause. Diese Auseinandersetzung schien die Beziehung der beiden wohl nicht überlebt zu haben.

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda und Mudi Sleiman, Reality-TV-Stars

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia und Mudi, Reality-Darsteller

Instagram / mudi_sleiman Mudi Sleiman, Influencer



