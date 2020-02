Liebes-Drama bei der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin Nathalia Goncalves Miranda und ihrem Freund Mudi Sleiman! Wie Insider berichten, habe die Beauty im Pyjama bekleidet ihren Liebsten in der Nacht von Samstag auf Sonntag angeschrien und aus einem Club in Osnabrück gezogen. Jetzt meldet sich Nathalia selbst zu Wort und erzählt im Gespräch mit Promiflash, was an dem Abend genau passiert ist.

Mudi und sie hätten Streit gehabt. Daraufhin sei er mit seinen Kumpels zum Shisha-Rauchen gegangen, sie selbst ins Bett. Als sie um vier Uhr aufgewacht sei und ihr Freund, mit dem sie zusammen wohnt, immer noch nicht zurück gewesen sei, habe sie sich Sorgen gemacht. Nathalia habe dann auf Instagram eine Nachricht entdeckt: Eine fremde Person behauptete, dass Mudi sie in einem Club in Osnabrück betrüge. "Ich bin im Schlafanzug ins Auto gesprungen und losgefahren", offenbart Nathalia. An der Discothek angekommen, habe sie Mudi mit einer fremden Frau in der Schlange gesichtet. Sie habe ihn an seiner Halskette von ihr weggezogen und ihn zur Rede gestellt.

Kurze Zeit später beteuerte der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat, dass er mit der Frau lediglich getanzt habe. Seine Partnerin meinte jedoch: "Das ist für mich Fremdgehen, ich tanze ja auch nicht mit anderen Männern." Sie wolle sich gar nicht ausmalen, was an dem Abend ohne ihr Erscheinen noch passiert wäre. Mudi wollte sich auf Promiflash-Anfrage noch nicht selbst dazu äußern.

Mudi Sleiman und seine Partnerin Nathalia Goncalves Miranda

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia und Mudi, Reality-Darsteller

Instagram / nathaliagonca1ves Ex-TV-Dater Mudi und Nathalia

