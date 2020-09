Nathalia Goncalves Miranda ist die neue Granate bei Love Island! Nach Pia Jung und Aurelia Lamprecht der dritte weibliche Neuzugang in der Liebesvilla. Die hübsche Südländerin kennt man bereits von Der Bachelor, wo sie um die Gunst von Andrej Mangold (33) buhlte. Damals reichte es nicht zum großen Glück. Jetzt äußerste sich Nathis Ex-Freund Mudi Sleiman zu ihrer Teilnahme bei dem freizügigen Kuppel-Format im Promiflash-Interview.

"Ich bin total überrascht, dass sie da mitmacht, aber wieso denn nicht", verriet der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat von Gerda Lewis (27) gegenüber Promiflash. Klingt nicht, als würde es böses Blut zwischen den beiden geben. Mudi wünscht der Latina sogar ganz viel Glück bei der Suche nach ihrem Traummann. "Und ich weiß einfach, wie sehr sie sich danach sehnt, endlich eine eigene Familie zu gründen. Sie liebt Kinder sehr. Das war schon immer ihr Traum", erklärte der Muskelmann weiter.

Ob Nathalia auf "Love Island" den Richtigen finden wird, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen. Immerhin sind mit Giulio Ehses und Max Bartel auch neue Männer zum Daten in der Villa. Hättet ihr gedacht, dass Mudi so positiv über Nathalia redet? Stimmt ab!

Instagram / mudi_sleiman Mudi Sleiman, Bachelorette-Kandidat 2019

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Miranda, Reality-Sternchen

Instagram / mudi_sleiman Mudi Sleiman, Reality-Star

