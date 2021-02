Am Freitagabend feierte Rúrik Gíslason (33) sein Let's Dance-Debüt – und die Zuschauerinnen kamen aus dem Schmachten gar nicht mehr heraus. Schon als vor einigen Wochen bekannt wurde, dass der isländische Kicker, der seit der WM 2018 als schönster Fußballer der Welt gehandelt wird, an dem Tanzformat teilnimmt, rasteten die Fans aus. Und nach seinem Auftritt in der großen Kennenlern-Show scheint er nun noch mehr Herzen höherschlagen zu lassen. Viele fragen sich jetzt natürlich: Ist der smarte Isländer überhaupt noch auf dem Markt?

Die Fans, denen Rúrik bereits den Kopf verdreht hat, müssen jetzt ganz stark sein. Der Sportler ist nämlich tatsächlich schon in festen Händen. Seit 2019 ist er offiziell mit dem brasilianischen Model Nathalia Soliani liiert. Der Frauenschwarm macht kein Geheimnis daraus, dass er glücklich vergeben ist. Wirft man einen Blick auf seinen Instagram-Kanal, findet man jede Menge Schnappschüsse des verliebten Paares. Im vergangenen Jahr machten sie sogar zusammen einen roten Teppich in Deutschland unsicher. Sie besuchten gemeinsam die Lambertz Monday Night in Köln.

Als Rúrik vor wenigen Tagen seinen 33. Geburtstag feierte, widmete Nathalia ihrem Partner im Netz liebevolle Zeilen. Dazu teilte sie außerdem ein paar Fotos, die zeigen, wie happy die beiden zusammen sind. Zwar war die Dunkelhaarige während Rúriks erstem "Let's Dance"-Auftritt nicht im Studio dabei, doch wie ihre Instagram-Story zeigt, drückte sie ihrem Freund aus der Ferne ganz fest die Daumen.

Instagram / nathaliasoliani_ Rúrik Gíslason mit seiner Freundin Nathalia

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason mit seiner Freundin Nathalia

Getty Images Valentina Pahde, Andrzej Cibis, Malika Dzumaev und Rúrik Gislason

