Die Fans müssen auch weiterhin auf Helene Fischer (35) verzichten! Das letzte Mal hatten Musikfans die Schlagersängerin Ende vergangenen Jahres zu Gesicht bekommen, als sie für ihre alljährliche Weihnachtsshow im ZDF vor der Kamera stand. Nach ihrer Bühnenpause 2019 sollte sie nun Anfang April wieder ein reguläres Konzert geben – doch daraus wird leider nichts: Aufgrund der Corona-Gefahr wird der Open-Air-Auftritt in Bad Hofgastein nicht stattfinden!

"Helene Fischer und wir bedauern die Absage zutiefst", erklärte Veranstalter Klaus Leutgeb im Gespräch mit Bild. "Jedoch steht hier die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle, daher gilt unser Dank auch den zuständigen Behörden für die rasche Entscheidung", führte er weiter aus. Man wolle für die knapp 35.000 Fans jedoch einen Nachholtermin finden, das sei aber nicht so einfach. "Wir sind sehr bemüht, Lösungen für jeden Einzelnen unserer Besucher zu finden, bitten hier jedoch um ein wenig Geduld." Ein Event in dieser Größenordnung so kurzfristig abzusagen, bedeute auch für ihn und sein Team eine besondere Herausforderung.

Neben Helene müssen auch andere Musiker umdisponieren: Ihr Schlagerkollege Roland Kaiser zum Beispiel muss seine komplette Tournee verschieben! "Liebe Freunde, aufgrund der aktuellen Auflagen in vielen Bundesländern, deren Behörden Veranstaltungen über 1.000 Besucher aussetzen, können meine, für den Zeitraum vom 13. März bis 05. April 2020 geplanten, 'Alles oder Dich'-Konzerttermine leider nicht stattfinden", teilte er seinen Fans auf Facebook mit.

