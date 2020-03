Sie lässt so richtig schön die Seele baumeln! Im Moment hält das Coronavirus Deutschland und die ganze Welt in Atem. Neben einigen Hollywood-Stars wie Tom Hanks (63) und Ehefrau Rita Wilson (63), hat es nun auch den deutschen Moderator Johannes B. Kerner (55) erwischt. Eine, die aktuell nicht so viel von der Corona-Krise mitbekommt, ist Gerda Lewis (27): Die Influencerin urlaubt entspannt mit ihrem Freund in Dubai!

Seit wenigen Tagen verbringt die 27-Jährige ihre Zeit fast ausschließlich am Pool. Vor wenigen Stunden teilte die Blondine ein ziemlich heißes Bikini-Pic von sich auf Instagram und schrieb dazu: "Ich meine, könnte auch schlimmer sein." Einige Fans der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin sehen ihren aktuellen Beitrag aber etwas kritisch. "Einerseits finde ich deine Fotos sehr schön, andererseits herrscht in Deutschland Chaos, und ich würde mir wünschen, dass du deine Reichweite zum Beispiel für Solidarität oder Crowdfunding-Kampagnen nutzen würdest", kommentierte ein Follower. Ein anderer User ist ebenfalls der Meinung, dass Gerda ihre Popularität besser nutzen sollte.

Auch Sophia Thomalla (30) nimmt das Coronavirus relativ locker und machte sich im Netz über die Hysterie ein wenig lustig. "Das einzig Gute in dieser Zeit: Keine Termine und leicht einen sitzen", betitelte sie einen Schnappschuss von sich, auf dem sie genüsslich ein Bier am Pool trinkt.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis mit ihrem Freund Melvin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Model

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla sitzt in einem Gartenstuhl



