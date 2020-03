Ruth Moschner (43) hat auch in diesem Jahr bei The Masked Singer bereits den einen oder anderen heißen Tipp abgegeben. Schon in der vergangenen Staffel war sie Mitglied des Rateteams und rätselte fleißig mit, welche Stars sich unter den geheimnisvollen Kostümen verbergen. Obwohl Ruths Vermutungen ihren Kollegen zunächst meist etwas abwegig erschienen, bewahrheiteten sie sich oft. Zum Beispiel hat sie Promis wie Marcus Schenkenberg (51), Heinz Hoenig (68) und Stefanie Hertel (40) enttarnt. Anfang der Woche erklärte die Moderatorin, warum sie ihren Thesen treu bleibt und sich nicht von den Meinungen anderer beirren lässt.

Während der Pressekonferenz nach der ersten Folge der Sendung am Dienstag erzählte die 43-Jährige im Beisein von Promiflash: "Ich bin, glaube ich, der Freak in dem Rateteam. Das hat man in der letzten Staffel, glaube ich, schon gesehen, dass ich sehr wilde Gedankengänge habe, die aber auch durchaus manchmal stimmen können." Großen Spaß an "The Masked Singer" machen die Hinweise, auf die man sich fixiere und auf die manchmal eine komplett gegensätzliche Performance folge. "Ich glaube, dass unsere Coaches backstage in der Lage sind, einen Matthias Steiner, der vielleicht mal den einen oder anderen Schlagersong gesungen hat, so weit zu coachen, dass der auch einen Rea Garvey sowas von platt macht", fuhr Ruth fort.

Zu ihren Tipps bewegen sie meist verschiedene Einflüsse: "Es ist eine Mischung aus Intuition und Erfahrung." Im Laufe ihrere Karriere habe die gebürtige Münchnerin bereits zahlreiche Promis interviewt, so dass sie viele Informationen über die einzelnen Personen zusammentragen könne.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Ruth Moschner bei "The Masked Singer" 2020

Getty Images Ruth Moschner im Juni 2018 in Hamburg

