Die Ungewissheit macht Ruth Moschner (43) ganz schön zu schaffen! Aktuell sitzt die Moderatorin im Rateteam des neuen Musikformats The Masked Singer – dort rätselt sie an der Seite von Max Giesinger (30) und Collien Ulmen-Fernandes (37), welche Promis unter den aufwendigen Kostümen stecken. In der vergangenen Folge bewies die 43-Jährige einen ziemlich guten Riecher – sie enttarnte Schauspieler Heinz Hoenig (67), der sich als Kakadu verkleidet hatte! Dass Ruth jedoch immer noch im Dunkeln tappt, was die Identität der übrigen sieben Kandidaten angeht, macht sie total verrückt.

Das gab sie nun im Anschluss an die dritte Liveshow gegenüber Promiflash zu. "Also, man ist tatsächlich immer so hin- und hergerissen. [...] Man kann sich nicht festlegen, das ist das Problem", erklärte die gebürtige Münchnerin ihr Dilemma. Man könne sich bis zur Demaskierung eben nie zu 100 Prozent sicher sein. "Natürlich hat man einen Verdacht, aber manchmal verliebt man sich auch zu sehr in den Verdacht – so wie ich gerade bei Stefanie Hertel. Ich fände die Idee so geil: Der Volksmusik-Star im rattenscharfen, halb durchsichtigen Panther-Kostüm", betonte Ruth. Sie würde es total feiern, sollte es sich tatsächlich um die Schlagersängerin handeln.

Die oft genannte Theorie, dass Comedian Bülent Ceylan (43) der Engel sein könnte, bereitet ihr ebenfalls Kopfzerbrechen: "Also, auch beim Engel. Ich habe mit Bülent telefoniert, dann bin ich wieder überzeugt davon, dass er es nicht ist, dann lacht er wieder so im Gespräch, wie der Engel. Das macht mich total wahnsinnig", offenbarte Ruth.

Getty Images Das "The Masked Singer"-Rateteam Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Moderatorin Ruth Moschner, 2018

Anzeige

Getty Images "The Masked Singer"-Engel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de