Was wünscht sich Lutz Schweigel für seinen Ausstieg bei Berlin - Tag & Nacht? Seit Folge eins steht er nun schon als Joe vor der Kamera und hat in über acht Jahren bereits so manchen BTN-Abgang miterlebt. Für den Schauspieler selbst kommt ein Ende bei dem erfolgreichen Daily-Format zwar noch nicht infrage – sollte er eines Tages aber doch in TV-Rente gehen: Wie stellt sich Lutz seinen Exit vor?

Die wohl geläufigste Methode, eine Serie zu verlassen: der Tod. Doch so will Lutz auf keinen Fall aussteigen, erzählt er im Promiflash-Interview. "Es muss wenn, dann mit dem Motorrad zu tun haben. Und wie in einem spannenden Film, dass Joe zum Beispiel die Route 66 fährt und dann zu allen sagt: 'Ich bleibe hier.'" Seine Vorstellung ist also eher romantischer Natur: "Er fährt mit dem Motorrad einfach in den Sonnenuntergang, dem Horizont entgegen, so das Klassische." Einmal in Fahrt gekommen, malt sich der 48-Jährige weiter aus: "So ein schönes Ende eben, wo das Bild zusammenläuft, das Motorrad fährt weg und man sieht Joe noch von hinten in seiner Lederweste, braun gebrannt, super."

Doch die Fans des Cast-Urgesteins brauchen sich vorerst nicht zu fürchten, dass ihr Liebling demnächst das Set verlässt. Im September hatte Lutz gegenüber Promiflash beteuert: "Nach sieben Jahren muss ich ehrlich gestehen, habe ich mich echt daran gewöhnt und möchte deshalb auch die nächsten sieben Jahre da noch mitgehen."

Anzeige

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Saskia Beecks, Sandy Fähse, Lutz Schweigel, Liza Waschke und Laura Maack

Anzeige

Instagram / lutz_schweigel_ Lutz Schweigel im Juni 2018

Anzeige

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Lutz Schweigel, TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de