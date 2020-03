Großbritannien trauert um eine seiner TV-Ikonen! Roy Hudd (83) feierte seinen Durchbruch bereits 1964. Seitdem erweiterte er sein Repertoire kontinuierlich, vor allem um satirische Programme. Dieser schwarze Humor war es auch, für den der gebürtige Londoner 26 Jahre lang in der BBC Radioshow "The New Huddlines" berüchtigt war. Der Brite ist nun am 15. März im Alter von 83 Jahren verstorben.

Sein Agent bestätigte den Tod in einem Statement: "Wir sind traurig, das Ableben des allseits geliebten und unglaublich talentierten Roy Hudd zu verkünden." Der "Lipstick on Your Collar"-Star sei nach einer kurzen Krankheit ganz friedlich im Beisein seiner Frau Debbie gestorben. "Die Familie bittet nun darum, ihre Privatsphäre in dieser sehr traurigen Zeit zu respektieren", hieß es in der Stellungnahme weiter.

Sein Komiker-Kollege Simon Blackwell gedachte seinem toten Freund auf Twitter mit den Worten: "Ein wirklich netter Kerl, ein großartiger Comedian und ein ausgezeichneter Schauspieler." Es habe ihm richtig Freude bereitet, für ihn zu arbeiten.

Getty Images Roy Hudd spielt die Rolle "Mother Goose" in London im Dezember 2016

Getty Images Roy Hudd und Debbie beim "Norman At Ninety"-Tribut in London im Februar 2005

Getty Images Roy Hudd und Max in London im Mai 1967



