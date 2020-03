Na, ob sich Miley und Juna bald etwa über ein Geschwisterchen freuen dürfen? Anne Wünsche (28) ist bereits zweifache Mama und schließt nicht aus, in Zukunft eventuell noch einmal Nachwuchs zu bekommen. Erst im Januar dachte die YouTuberin, in anderen Umständen zu sein und machte prompt einen Schwangerschaftstest. Im Netz versicherte sie ihren Fans direkt danach, nicht schwanger zu sein – hat sich das mittlerweile womöglich geändert?

Anne gibt bei Instagram viel über ihr Leben preis – so erzählt sie ihrer Community vor wenigen Stunden, ein bisschen zugenommen zu haben, obwohl sie eigentlich auf ihre Ernährung achte. Die ersten Nachrichten der Follower lassen daraufhin nicht lange auf sich warten. Die User munkeln: Anne könnte schwanger sein. Erst widerspricht sie den Spekulationen, macht dann aber doch einen Test. In einem kurzen Clip in ihrer Story ist der Schwangerschaftstest gut zu sehen – das Ergebnis aber leider nicht.

Tatsächlich klärt sie ihre Follower bislang nicht auf, ob sie wirklich ein Kind erwartet oder nicht. Den Partner dafür hätte sie jedenfalls an ihrer Seite. Seit einigen Monaten ist die 28-Jährige mit ihrem Freund Karim zusammen. Außerdem kündigte sie bereits kürzlich an, sich noch ein weiteres Kind vor ihrem 30. Geburtstag vorstellen zu können.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche im Spanien-Urlaub 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin



