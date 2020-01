Hofft Anne Wünsche (28) auf weiteren Nachwuchs? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist bereits Mutter von zwei Kindern und eigentlich war für sie damit die Familienplanung abgeschlossen. Doch seit einigen Monaten schwebt Anne mit ihrem neuen Partner Karim auf Wolke sieben. Planen die beiden womöglich, ihre Liebe mit einem Baby zu krönen? Denn die YouTuberin machte nun einen Schwangerschaftstest – und teilte dies direkt übers Netz!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 28-Jährige sich in den vergangenen Tagen nur im Bett und mit schlechter Laune. "Warum bin ich ständig müde?", fragte die Blondine genervt ihre Fans. Dann vermutete sie offenbar, schwanger zu sein! Denn in einem Clip zeigt sie einen Schwangerschaftstest – der stellte sich jedoch als negativ heraus, Fehlalarm. "Wenn man müde und kaputt ist, dann ist es entweder das Wetter, ein Mangel oder man ist schwanger, das ist die Erklärung für alles – aber ich bin es nicht!", erklärte sie anschließend.

Es sei dennoch gut, immer einen Test zu Hause zu haben, auch das verriet sie in ihrer Story. Und ob sie nun enttäuscht sei, erklärte sie ebenfalls: "Ich hatte eine Phase – als Juna vier geworden ist – in der ich gedacht habe, ich hätte schon gern noch ein Baby. Aber nicht jetzt! Ich möchte mich jetzt erst mal aufs Reisen konzentrieren." Und mit Zink, Vitamin D und Eisen wolle sie nun wieder richtig fit werden.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern im November 2019

