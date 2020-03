Die TV-Welt trauert um Lyle Waggoner. In den 60er Jahren gelang dem Schauspieler mit seiner Gastrolle in der Westernserie "Gunsmoke" der große Durchbruch. 1975 besetzte der US-Amerikaner im Superhelden-Streifen "Wonder Woman" eine Hauptrolle. Zur gleichen Zeit gründete der "Bloody Girl"-Darsteller auch sein eigenes Unternehmen "Star Waggons", mit dem er Wohnwägen vermietete. Jetzt teilten seine Angehörigen die traurige Meldung mit: Die Hollywood-Bekanntheit ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Wie seine Familie gegenüber dem Nachrichtenmagazin TMZ bestätigte, verstarb Lyle Waggoner am Dienstagmorgen friedlich in seinen eigenen vier Wänden. Seine Frau Sharon und die beiden Söhne Beau und Jason standen dem 84-Jährigen am Sterbebett bei. Zuvor soll die TV-Persönlichkeit an einer Krankheit gelitten haben.

Von 1967 bis 1974 war Lyle ein Teil der Comedyshow "The Carol Burnett Show". Nach der Bekanntgabe seines Todes nahm auch Schauspielkollegin Carol Burnett Abschied: "Er war lustig, nett und vielseitig. Aber noch mehr, ein liebevoller Freund. Ich werde ihn vermissen", teilte die 86-Jährige gegenüber TMZ mit.

Getty Images Sharon Waggoner mit ihrem Mann Lyle, März 2006

Getty Images Lyle Waggoner im März 2005

Getty Images Carol Burnett im Januar 2020



