Dieser Song geht unter die Haut! Eigentlich hatte Pietro Lombardi (27) für die kommenden Wochen so einiges geplant: Nicht nur, dass schon ganz bald sein brandneues Album auf den Markt kommt – eigentlich wollte der Sänger im Frühjahr und Sommer auf große Tour gehen. Ob die Konzerte allerdings stattfinden, ist wegen des sich schnell ausbreitenden Coronavirus noch nicht klar. Fest steht aber, dass in den nächsten Tagen ein neuer Song erscheint – und dieser ist eine emotionale Hommage an seinen Sohn und an seine Ex-Frau Sarah (27)!

Auf seinem Instagram-Profil teilt Pie vorab schon einmal eine kleine Kostprobe der Nummer, die ihm unheimlich am Herzen liegt: "Mein emotionalster Song. Diesen Song, der nächste Woche zu meinem Album erscheint, widme ich meinem wundervollen Sohn und seiner Mama, die in dieser schweren Phase damals mit mir durch dick und dünn gegangen ist", beginnt der 27-Jährige seinen Post. Söhnchen Alessio (4) wurde mit einem schweren Herzfehler geboren. Seine Eltern wussten damals zeitweise nicht, ob ihr kleiner Mann überleben wird.

Unter anderem über diesen schweren Start ins Leben singt Pietro in seinem neuen Lied: "Der erste Atemzug, der fiel dir nicht leicht. Die Ärzte sagten uns irgendwas von "vielleicht". Als ich das hörte, konnte ich nur schweigen. Gott sei Dank wolltest du bleiben. In deiner Brust da schlägt ein Kämpferherz", so lautet ein Auszug aus dem Song. Zahlreiche Promi-Freunde kommentieren den Post gerührt – auch Sarah hält unter dem Beitrag fest: "Mega!"

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi, Januar 2020

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi, Dezember 2018



