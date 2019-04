Damit haben wohl die wenigsten gerechnet! Pietro Lombardi (26) sucht bekanntermaßen seit diesem Jahr als Juror bei Deutschland sucht den Superstar nach neuen Gesangstalenten – doch auch in Bezug auf seine eigene Karriere hat der Entertainer große Pläne! Bereits vor einigen Tagen hatte er angekündigt, dass demnächst seine neue Single erscheinen wird – doch jetzt setzte er noch einen drauf: Über die sozialen Medien verkündete der 26-Jährige nun, dass er ab Mai 2020 auf Tour gehen wird!

"Freunde, ich habe euch etwas Tolles zu sagen", ließ der Sohn eines Italieners seine Fans auf Facebook aufhorchen. "Ich werde nächstes Jahr auf Tour gehen." Genaue Termine und Orte für die bevorstehenden Konzerte nannte der "DSDS"-Gewinner von 2011 zwar noch nicht – das Datum für den Vorverkaufsstart hingegen schon: "Am 3. Mai beginnt der Vorverkauf und gleichzeitig erscheint meine Single 'Bella Donna'."

Bei den Fans sorgte die Nachricht erwartungsgemäß für viel Freude. In den Kommentaren fanden sich vor allem unzählige Wünsche, was die Auswahl der Konzerthallen angeht: "Bitte komm nach Köln!" oder "Hoffe so sehr auf Magdeburg!" waren nur zwei der zahlreichen Vorschläge.

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt in einem Einkaufszentrum

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Charity-Fußballspiel

Getty Images Pietro Lombardi vor dem großen "DSDS"-Finale, 2019

