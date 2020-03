Sie sind echte Weltenbummler und wollen etwas erleben – doch ihre aktuelle Reise hatten sich Janni (29) und Peer Kusmagk (44) wohl ganz anders vorgestellt. Mit den zwei gemeinsamen Kindern Yoko und Emil-Ocean (2) wollten sie sich eine schöne Zeit in Costa Rica machen. Erst vor wenigen Tagen postete die Profi-Surferin voller Freude ein Foto, auf dem sie nach langer Pause endlich mal wieder auf dem Brett stand. Doch nun macht sich die Familie große Sorgen, denn aktuell wissen sie wegen des Coronavirus nicht, wie es weitergehen soll.

Auf ihrem Instagram-Profil meldet sich die Zweifach-Mama verzweifelt bei ihrer Community. "Jetzt fühle ich mich endgültig wie eine 'Topfpflanze', höre ich mich zu Peer sagen... wir liegen völlig platt auf den Matratzen auf dem Boden des 'Hüpf-Zimmers', das wir Emil-Ocean in unserer völlig verstaubten Mietwohnung in Santa Teresa eingerichtet haben", beginnt Janni ihren Post. Bei tropischer Hitze suche das Paar nach neuen Unterkünften, die nicht zu stark überlaufen sind – bislang erfolglos. Bis vor wenigen Tagen habe ausgelassene Urlaubsstimmung geherrscht, nun sei alles anders: "Heute musste ich der Dame am Obststand im kleinen costa-ricanischen Supermarkt erklären, dass sie Yoko bitte nicht ins Gesicht fassen soll. Nicht jetzt."

Auch Costa Rica zieht nun nach – Schulen, öffentliche Orte, Restaurants und sogar Hotels werden geschlossen. Auch die Grenzen machen zu. "Wir sind ein paar der wenig übrig gebliebenen Touristen hier. Dass auch hier das Land zu macht, fühlt sich so an wie das Spiel, in dem man um die Stühle rumrennt mit einem Lied und man sitzen muss, bevor die Musik ausgeht – Reise nach Jerusalem – wer dann keinen Stuhl gefunden hat und nicht sitzt, hat verloren", gibt sich Janni nachdenklich und verspricht den Fans, sie weiterhin auf dem Laufenden zu halten.

Instagram / jannihonscheid Janni und Yoko Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk am Strand von Costa Rica, März 2020

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean, Yoko, Janni und Peer Kusmagk



