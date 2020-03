Erica Supreme Barrier, die Tochter des Hip-Hop-Stars Eric B (56), hatte einen schrecklichen Autounfall! Ihr Wagen stoppte auf der mittleren Spur und ein Lkw war nicht mehr in der Lage zu bremsen. Er crashte von hinten in den Mini Cooper des Promi-Kindes hinein. Ihre Verletzungen waren so gravierend, dass Ärzte es nicht mehr geschafft haben, sie zu retten. Sie starb mit 28 Jahren in einem Krankenhaus in Hartford.

Alvin Alston, der Publizist ihres Vaters bestätigte den Tod auf der Plattform sister2sister2.0. "Mit tiefsten Bedauern und Unglauben verkünden wir, das viel zu frühe Ableben unserer geliebten Erica, am Montag, dem 16. März, um 18:18 Uhr", heißt es in der Stellungnahme. "Sie hat tapfer gekämpft, aber wir Vertrauen Gott und seiner Entscheidung, sie nach Hause zu bringen", erklärt der Vertreter der Familie.

Die Musik-Legende hat sich bis jetzt noch nicht selbst zum Tod seiner Tochter geäußert. Dafür wünschen unzählige seiner Fans, ihm und seiner Familie Kraft und Unterstützung in dieser Zeit. Auf Facebook verspricht ein User: "Ich bete für diese wundervolle junge Dame."

Getty Images Eric B bei der "The Black Godfather"-Premiere in L.A. im Juni 2019

Instagram / therealdjericb Tochter von Hip-Hop-Legende Eric B, Erica Supreme Barrier

Getty Images Eric B bei einer Fashion Show in NYC im Mai 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de