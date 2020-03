Haben sie etwa die Krallen ausgefahren? Tobias Wegener (26) und Janine Pink (32) hatten sich im vergangenen Jahr bei Promi Big Brother kennengelernt und scheinbar ineinander verliebt. Doch nach nur wenigen Wochen war es schon wieder vorbei und die Beziehung endete mit einem Rosenkrieg, der sich gewaschen hatte. Bei Promis unter Palmen trafen die beiden nun erneut aufeinander: Doch wie liefen Tobi und Janines Begegnungen am Set der Produktion ab?

Die Dreharbeiten für die Fernsehshow sind inzwischen abgeschlossen. Für Promiflash blickte der 26-Jährige noch einmal zurück und schilderte, wie die erneute Begegnung mit seiner Ex abgelaufen ist. "Der Umgang war respektvoll und menschlich. Es war jetzt aber nicht so, dass man sich in die Arme gefallen ist. Es war einfach so, wie zwei Erwachsene mit so einer Ausnahmesituation am besten umgehen", stellte er klar.

In der ersten Zeit hätten die beiden merklich Abstand zum jeweils anderen gehalten, sich aber auch nicht weiter gestritten. Der Fitness-Freak erhoffe sich, dass die Leute von ihm ein besseres Bild bekommen. "In diesem neuen Format hab ich mich jetzt von meiner Seite gezeigt, wie ich bin. [...] Und ich hoffe, dass die Leute dann auch sagen: 'Krass, der Tobi ist doch nicht so ein Arsch'", offenbarte Tobi weiter.

Anzeige

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, ehemaliger "Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de