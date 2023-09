Pärchen-Indiz? Tobias Wegener macht Urlaub mit seiner Julia

Was läuft denn da nun? 2019 hatte Tobias Wegener (30) eine Beziehung mit Janine Pink (36) geführt – diese war kurz nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Promi Big Brother bekannt geworden. Mit seiner Ex habe es damals jedoch nicht gepasst. Seit einiger Zeit wird spekuliert, dass der Muskelmann eine neue Frau an seiner Seite hat. Aktuelle Urlaubsschnappschüsse heizen die Gerüchteküche jetzt weiter an!

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin entdeckte den 30-Jährigen im Griechenlandurlaub – allerdings nicht allein. Für die sonnige Auszeit auf Rhodos begleitet ihn offenbar die schöne Brünette. Auf dem Foto ist zu erkennen, dass die zwei es sich am Strand richtig gemütlich machen. Lächelnd planschen Tobias und Julia im Wasser und sehen dabei ziemlich happy aus!

Erst vor wenigen Wochen war aufmerksamen Fans aufgefallen, dass Tobi einer Frau auf Instagram folgt, die einige Pärchenfotos mit dem Fitness-Influencer auf ihrem Profil geteilt hatte. Der Content ist bereits einige Monate alt – ist aber in einem Highlight mit zwei Herzchen gespeichert. Auf Tobis Profil ist von Julia hingegen keine Spur. Ob die beiden zusammen sind, ist bislang unklar.

Anzeige

Promiflash Tobias Wegener mit Julia im September 2023

Anzeige

Instagram / _julzi_ Tobias Wegener und Julia

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de