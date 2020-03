Was hat die Germany's next Topmodel-Kandidatin Tamara Rebecca tatsächlich alles an ihrem Körper verändern lassen? Das Model möchte in diesem Jahr die Castingshow-Jury rund um Heidi Klum (46) von sich überzeugen. Dazu braucht sie neben einem hervorragenden Laufstil natürlich auch gutes Aussehen. Das hat die Blondine zweifelsohne, doch angeblich ließ sie bei dem ein oder anderen Körperteil nachhelfen. Sie habe angeblich ihre Nase, ihre Ohren und ihre Lippen beim Beauty-Doc machen lassen. Doch stimmt das tatsächlich? Tamara verriet nun, was an den Gerüchten wirklich dran ist!

In einem Gespräch mit Promiflash stellte die Schönheit klar, dass sie sich nicht mit 15, sondern erst mit 16 Jahren das erste Mal unters Messer gelegt hatte. "Damals habe ich mir die Ohren anlegen lassen. Das machen viele Menschen mit sehr abstehenden Ohren." Ihr Riechorgan sei dagegen nie verändert worden: "Ich habe mir also weder die Wangenknochen noch die Nase operieren lassen."

Dennoch waren die Ohren nicht das Einzige, dass Tamara an sich optimieren ließ. Auch ihr Mund hatte in der Vergangenheit offenbar eine andere Form: "Mit 19 Jahren habe ich mir mit Hyaluronsäure die Lippen aufspritzen lassen, weil ich es ausprobieren wollte." Das sei eine ganz "spontane Aktion" von ihr gewesen. Das Ergebnis habe sie dann sehr überzeugt.

Tamara Rebecca im März 2020

GNTM-Kandidatin Tamara

Tamara Rebecca im März 2020



