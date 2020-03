Nicht nur hierzulande ist die Lage wegen des Ausbruchs des Coronavirus ernst: Auch in Großbritannien wird das tägliche Leben durch steigende Infektionszahlen mehr und mehr eingeschränkt. Während sich am Mittwoch Angela Merkel (65) in Deutschland an das Volk gewandt hat, übernahm im Vereinigten Königreich Prinz William (37) diese Aufgabe via Social Media. Der Blaublüter sprach den Briten Mut zu und zeigte auf, wie mit der Krise umzugehen sei.

"Wann und wo immer Herausforderungen auftreten, haben die Menschen in Großbritannien die einzigartige Fähigkeit, an einem Strang zu ziehen. Die Art und Weise, wie lokale Gemeinschaften die Betroffenen unterstützen, bringt unsere Werte zum Vorschein", lobte er die Bevölkerung und verwies auf den National Emergencies Trust, der infolge des verheerenden Brandes des Grenfell Tower und mehrerer Terroranschläge von ihm mitinitiiert wurde. Der Thronfolgen-Zweite forderte seine Mitmenschen auf, an die Organisation zu spenden. Diese wiederum wolle "Wohltätigkeitsorganisationen dabei helfen, Menschen zu unterstützen, die infolge des Coronavirus in Not geraten sind."

Auch Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben sich nach ihrem Umzug nach Kanada im Netz zu Wort gemeldet. Die beiden wollen künftig Fakten und Informationen zum Virus teilen, um damit der Gesellschaft zu helfen. "Das Thema betrifft uns alle und als globale Gemeinschaft können wir uns gegenseitig unterstützen", begründet das Paar seinen eher international orientierten Ansatz.

