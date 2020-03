Seit Donnerstag steht fest: Florian Silbereisen (38) wird Xavier Naidoo (48) als Juror bei DSDS 2020 ersetzen. Nach der kurzfristigen Entlassung des "Ich kenne nichts"-Interpreten bestand die Jury bei der ersten Liveshow am vergangenen Samstag nur aus Pietro Lombardi (27), Dieter Bohlen (66) und Oana Nechiti (32). Jetzt bekommen sie mit dem Schlagerstar wieder Verstärkung. Dieter betonte schon, dass er sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Flori freue. Aber wird Pie ihn ebenso herzlich empfangen?

Im Interview mit RTL gab der Sänger zu, dass ihn dieser Neuzugang ziemlich überrascht habe, er hätte eher mit einem Rapper gerechnet. Heißt das also, dass der Chartstürmer enttäuscht ist? Nein, im Gegenteil! "Florian Silbereisen kenne ich auch persönlich, deswegen freue ich mich extrem. Supersympathischer junger Mann, würde ich mal sagen", schwärmte er.

Und auch die Dritte im Bunde scheint es kaum erwarten zu können, ihren neuen Kollegen kennenzulernen. Oana teilte schon kurz nach der Bekanntgabe ein Foto von Flori in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Herzlich willkommen in der DSDS-Familie." Einer guten Zusammenarbeit scheint also nichts im Wege zu stehen.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, DSDS-Juror

Public Address / ActionPress Florian Silbereisen, Moderator

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, DSDS-Jurorin



