Dieter Bohlen (66) kann auch heute Abend die frechen Sprüche nicht lassen! Der DSDS-Chef ist dafür bekannt, bei den Kandidaten schon mal zum einen oder anderen Seitenhieb auszuholen, wenn ihm eine Performance nicht ganz so gut gefallen hat. Am Samstagabend erwischte es allerdings seinen neuen Juror Florian Silbereisen (38). Nachdem Top-Sechs-Kandidatin Chiara Damico den Titel "Mein Herz" von Beatrice Egli (31) zum Besten gegeben hatte, konnte sich der Poptitan nicht verkneifen, Flori mit einem Helene Fischer-Kommentar zu necken!

Chiara performte den Hit, den Dieter 2013 für die DSDS-Siegerin geschrieben hatte. Der Produzent durfte daraufhin sein Urteil zuerst verkünden und erklärte frech lachend mit Blick zu seinem neuen Kollegen gerichtet: "Tja, also dieser Titel ist das, was seine Ex nie hatte, eine Nummer eins in den Single-Charts!" Viele würden denken, dass Helenes (35) Mega-Song "Atemlos durch die Nacht" auf Platz eins gelandet wäre, sei er aber nicht. Florian konnte über den Kommentar aber herzlich lachen und nahm es dem 66-Jährigen offenbar gar nicht übel.

Für Florian war der erste Einzelauftritt der Kandidatin ein Heimspiel: Er freute sich sehr darüber, dass Chiara die Show mit einem Schlagersong eröffnet hatte. "Da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl. Du hast sehr viel richtig gemacht. Der Song steht dir gut. Mein Herz brennt jetzt auch schon mal ein bisschen für dich", erklärte er. Von Dieter bekam die Brünette übrigens sogar seine Extra-Prozente-CD, da ihn seine kleine Tochter vorab darum gebeten hatte. "Ich habe es meiner Tochter versprochen", verriet der Poptitan.

Public Address / ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

Getty Images Dieter Bohlen im April 2019 in Köln

ActionPress Florian Silbereisen bei "Menschen 2019 - Der ZDF Jahresrückblick" in Hamburg



