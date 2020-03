Pietro Lombardi (27) macht seinem Söhnchen eine musikalische Liebeserklärung! Dass der DSDS-Sieger von 2011 sein gemeinsames Kind mit seiner Ex-Frau, der Staffel-Zweitplatzierten Sarah (27), über alles liebt, ist längst kein Geheimnis mehr. Mit regelmäßigen Posts im Netz lässt er auch seine Fans ständig an süßen Papa-Sohn-Momenten teilhaben. Jetzt ging der Sänger in Sachen Gefühlsoffenbarung aber noch einen Schritt weiter: Seinen neuen Song widmet er seinem Sohn Alessio Lombardi (4)!

Seit heute ist Pies brandneues Lied "Kämpferherz" auf dem Markt. Was es mit dem emotionalen Songtext "In deiner Brust da schlägt ein Kämpferherz" auf sich hat, erzählt der Musiker nun im Interview bei Guten Morgen Deutschland: "Den habe ich für meinen Sohn geschrieben. Ich habe lange nichts erzählt zu diesem Thema, die Geschichte, die Sarah und ich eben erlebt haben. Dieser Herzfehler, diese schwere Zeit", gibt Pietro preis. Tatsächlich schwebte Alessio nach der Entbindung in Lebensgefahr, musste sogar operiert werden, da er Probleme beim Atmen hatte. Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass der Songwriter dieses Werk als den wertvollsten Track seiner bisherigen Karriere ansieht.

Allerdings hat Pietro nicht nur bei dem Gedanken an Alessios schweren Start ins Leben einen Kloß im Hals – auch die sich aktuell stark verbreitende Infektionskrankheit bereitet ihm Kopfzerbrechen: "Ich glaube, als Papa hat man immer Sorgen, egal ob jetzt Corona-Zeit ist oder nicht. Aber natürlich, die aktuelle Lage ist sehr traurig. Und man macht sich halt Sorgen, um die Eltern, die Großeltern, das ist echt gerade eine extreme Situation", führt Pie außerdem im Interview aus.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro und Alessio Lombardi

Instagram / pietrolombardi Alessio und Pietro Lombardi



