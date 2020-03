Schöne Nachrichten von Ruthie Ann Miles (36). Die Broadway-Darstellerin musste 2018 gleich zwei Tragödien überwinden. Erst verlor sie ihre vierjährige Tochter Abigail Joy bei einem Autounfall. Bloß zwei Monate später erlitt sie kurz vor der Geburt ihrer zweiten Tochter – die sie Sophia nennen wollte – eine Fehlgeburt. Jetzt hat Ruthie endlich wieder einen Grund zur Freude: Sie ist erneut schwanger!

Das verriet die 36-Jährige jetzt in einem Instagram-Post: "Wir erwarten diesen Frühling ein weiteres Kind. Vielen Dank an alle, die uns nach dem Unfall unterstützt haben, uns immer wieder mit Gebeten aufgebaut haben, uns immer wieder mit Liebe überschüttet haben, uns ermutigt haben und uns diese zwei Jahre haben trauern lassen. Freut euch jetzt mit uns auf dieses neue Leben", heißt es in ihrem Beitrag. Ob Ruthie und ihr Mann Jonathan Blumenstein wieder ein kleines Mädchen oder dieses Mal einen Jungen bekommen, behalten sie bisher noch für sich.

Trotz der großen Vorfreude auf das neue Familienmitglied, ist Ruthie in Gedanken bei ihren beiden verstorbenen Töchtern. "Wir wissen, dass Abigail Joy und Sophia es geliebt hätten, große Schwestern zu sein und jetzt zuschauen, wie ihre Familie wächst", beendete sie ihren Post.

Anzeige

Getty Images Ruthie Ann Miles mit ihrer Tochter Abigail

Anzeige

Bryan Bedder / Getty Images Ruthie Ann Miles, Schauspielerin

Anzeige

Twitter / Ruthie Ann Miles Ruthie Ann Miles mit ihrer Tochter Abigail



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de