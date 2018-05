Wie viel kann eine Frau ertragen? Das fragt man sich unweigerlich beim Fall von Broadwaystar Ruthie Ann Miles. Erst vor wenigen Wochen verlor sie bei einem schrecklichen Unfall ihre vierjährige Tochter. Eine Fahrerin, die überhaupt nicht am Steuer hätte sitzen dürfen, missachtete eine rote Ampel. Nun, nur zwei Monate später, der nächste schreckliche Schicksalsschlag: Die Schauspielerin hat ihr ungeborenes Kind verloren.

In einem bewegenden Statement gab der Anwalt von Ruthie und ihrem Ehemann Jonathan Blumenstein gegenüber New York Daily News diese traurige Nachricht bekannt. "Zum Zeitpunkt des Unfalls war Ruthie schwanger und wurde schwer verletzt. Am vergangenen Freitag haben die beiden ihr Baby verloren", hieß es in der Erklärung. Das ungeborene Mädchen hatte sogar schon einen Namen. Die Kleine sollte Sophia Rosemary Wong heißen. "Der Schmerz, den Ruthie und Jonathan erleiden müssen, ist unmöglich zu erfassen", sagte der Sprecher abschließend.

Nur wenige Tage nach dem tragischen Unfall hatte es noch geheißen, dass das Kind wohlauf sei. Während ihre Tochter Abigail damals tödlich verletzt wurde, erlitt die 35-Jährige mehrere Platzwunden.

Getty Images Ruthie Ann Miles mit ihrer Tochter Abby

Anzeige

Larry Busacca/Getty Images for NARAS Ruthie Ann Miles bei dem Grammy Awards in Los Angeles

Anzeige

Twitter / Ruthie Ann Miles Ruthie Ann Miles mit ihrer Tochter Abby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de