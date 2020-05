Babygeschrei im Hause von Ruthie Ann Miles (37)! Erst im März hatte die Musical-Darstellerin bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Jonathan Blumenstein Nachwuchs erwartet. Der Kindersegen war für den Broadway-Star jedoch mit einer schrecklichen Erfahrung verbunden: 2018 hatte sie gleich zwei Kinder verloren – ihre vierjährige Tochter Abigail bei einem Autounfall und ihr ungeborenes Baby Sophia bei einer Fehlgeburt. Trotz dieser Tragödien genoss Ruthie ihre dritte Schwangerschaft total und ist jetzt wieder Mama geworden!

Das verkündete die "All Rise"-Darstellerin stolz auf ihrem Instagram-Profil: "Willkommen auf dieser Welt!", schrieb die Tony-Gewinnerin zu einem Foto, das zwei winzige Kinderfüße zeigt. Gleichzeitig verriet sie bereits den Namen ihres Sprosses, das Geschlecht und das ungefähre Geburtsdatum: Ihre kleine Tochter heißt Hope Elizabeth und kam schon im April.

Bei ihrer Schwangerschafts-Bekanntgabe hatte Ruthie auch in Erinnerung an ihre Kinder geschwelgt: So war sich die US-Amerikanerin sicher gewesen, ihre beiden verstorbenen Töchter hätten sich sehr über eine Schwester gefreut. "Wir sind glücklich zu sehen, wie unsere Familie wächst!", schrieb sie damals.

Michael Loccisano/Getty Images Ruthie Ann Miles in New York auf einer Broadway Party

Jemal Countess / Getty Images Ruthie Ann Miles bei den Tony Awards 2015

Bryan Bedder / Getty Images Ruthie Ann Miles, Schauspielerin

