Wayne Carpendale (43) hat ein weiteres Jahr auf dem Buckel – und kommt damit ganz offensichtlich super klar! Immerhin bewies der Schauspieler in der Vergangenheit schon oft, dass er über sich selbst lachen kann und sich nicht allzu ernst nimmt. Das macht der Mann von Annemarie Carpendale (42) auch zu seinem Geburtstag am 23. März deutlich: Selbst wenn er nun ein weiteres Jährchen gealtert ist, sieht Wayne das Glas auch weiterhin halb voll!

Dieser Post auf dem Instagram-Account des Moderators dürfte wieder einige Follower zum Lachen bringen, denn Wayne nimmt sich – wie so oft – selbst aufs Korn: Wenige Minuten nach dem die Uhr Mitternacht geschlagen und somit seinen Ehrentag eingeläutet hatte, widmete der 43-Jährige seinem neuen Lebensjahr ein Foto: Auf seinem Nachttisch ist nicht nur ein Knabber-Teller mit Kerzen in Form seines Alters und ein wohlverdientes Bier zu sehen. Auch eine Rolle des aktuell heiß gehandelten Klopapiers sowie Desinfektionsmittel für die Hände gehören zum Geburtstagspaket. Dieser Kombi widmete Wayne einen sarkastischen Kommentar...

"Immerhin noch nicht in der Risikogruppe", scherzte der Papa des kleinen Mads in Anbetracht der aktuellen Gesundheitslage. Dass er seinen Optimismus nicht verloren hat, unterstrich er auch in Form des Hashtags #PositivBleiben. Bleibt abzuwarten, ob Wayne weitere lustige Geburtstags-Einblicke mit seiner Community teilt.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpemdales Geburtstags-Post

Instagram / wayne_interessiert_s Mads und Wayne Carpendale



