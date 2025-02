Wayne Carpendales Kuppelshow "Herz an Bord" wird abgesetzt

Die von Wayne Carpendale (47) moderierte Datingshow "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" wird von VOX vorerst nicht fortgesetzt. Diese Nachricht bestätigte der Sender gegenüber spot on news und begründete die Entscheidung mit den schwachen Quoten der beiden Staffeln. Der Start der maritimen Kuppelshow erfolgte am Valentinstag 2023, doch weder die insgesamt vier Episoden der ersten Staffel noch die fünf Folgen der zweiten konnten bei den Zuschauern punkten. So lockte das Finale der zweiten Staffel nur 470.000 Zuschauer vor die Bildschirme und erreichte in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lediglich einen Marktanteil von 2,5 Prozent.

Das Konzept der Show war eigens auf Romantik-Fans zugeschnitten: Vier Single-Frauen begaben sich an Bord eines AIDA-Kreuzfahrtschiffs, um unter den männlichen Kandidaten ihren Traumpartner zu finden. Die Dates fanden entweder an Deck oder bei Landgängen an den verschiedenen Stationen der Reise statt. Kam es zu keiner Anziehung, wurden die Männer beim nächsten Hafen verabschiedet. In der ersten Staffel führte die maritime Reise die Teilnehmer durch das Mittelmeer, während in der zweiten Staffel der Nordatlantik mit Zielen wie Teneriffa, Gran Canaria und Lanzarote erkundet wurde. Wayne, der als "Amor" und empathischer Begleiter den Teilnehmerinnen zur Seite stand, hat sich bislang noch nicht öffentlich zur Absetzung des Formats geäußert.

Gastgeber Wayne ist Teil einer prominenten Familie. Sein Vater ist der bekannte Schlagersänger Howard Carpendale (79). Der Schauspieler und Moderator ist mit der ebenfalls erfolgreichen Moderatorin Annemarie Carpendale (47) seit 2007 liiert, seit 2013 verheiratet. Gemeinsam ziehen sie einen 2018 geborenen Sohn groß, halten aber ihr Privatleben trotz der Aufmerksamkeit weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Hat Wayne früher selbst gerne vor der Kamera gestanden, etwa in beliebten Serien wie Sturm der Liebe, so hatte er seinen Fokus zuletzt verstärkt auf Moderationsaufgaben gelegt.

Instagram / annie_carpendale Annemarie, Wayne und Mads Carpendale

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Vater Howard Carpendale, 2023

