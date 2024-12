Bewegend: Wayne filmt Doku über Papa Howard Carpendale

Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale (47) hat eine besondere Dokumentation über seinen Vater, den berühmten Sänger Howard Carpendale (78), produziert. In "Durch meine Augen – Mein Vater Howard Carpendale" beleuchtet Wayne das Leben seines Vaters aus einer persönlichen Perspektive. Die 45-minütige Dokumentation folgt laut SchlagerPlanet nicht dem klassischen biografischen Ansatz, sondern begleitet den Sänger auf seiner Comeback-Tournee und zeigt, wie sehr er die Bühne braucht.

Für Howard, der mit 78 Jahren noch immer auf der Bühne steht, war das Projekt eine neue Erfahrung. "Dieser ganze Weg hat viel Vertrauen von meinem Dad vorausgesetzt", verriet Wayne bei der Premiere in München. Die Doku zeigt viele persönliche Momente, beispielsweise wie Howard sich beim Musikhören auf die Tour vorbereitet oder gemeinsam mit der Familie an einem weihnachtlichen Fotoshooting teilnimmt. Auch Herausforderungen wie Howards Hüftoperation und die Sorge der Familie darüber, ob der Sänger das Konzert in München trotz Krankheit absolvieren kann, werden thematisiert. Die Dokumentation ist bereits in der ARD Mediathek verfügbar.

Nach der Premiere zeigte sich Howard vom Werk seines Sohnes tief berührt. "Mein Sohn, ich kann nur sagen: Immer, wenn es zu Ende ist, habe ich ein sehr tiefes Gefühl, wie sehr ich dich liebe", sagte er gerührt. Die enge Beziehung zwischen Wayne und seinem Vater wird in der Dokumentation deutlich spürbar. Die Dokumentation ist somit nicht nur ein Blick auf die Karriere eines großen Künstlers, sondern auch ein liebevolles Porträt einer besonderen Vater-Sohn-Beziehung.

Getty Images Howard Carpendale, Sänger

Getty Images Wayne und Howard Carpendale bei der Almauftriebparty in München im September 2007

