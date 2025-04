Wayne Carpendale will bei "Die Verräter" gutes Image nutzen

Wayne Carpendale (48) ist Teil der dritten Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! – und da kommt ihm sein allseits bekanntes Image als "Schwiegermutters Liebling" wie gerufen. Durch dieses erhofft sich der Moderator, seine Mitspieler in die Irre zu führen und von möglichen Intrigen, die aus seiner Feder stammen, abzulenken. "Das ist sicherlich auch ein Image nach draußen hin und wenn ich davon was hierhin mitnehmen kann und deswegen auch unerwartet eine andere Seite zeigen kann, ohne dass es die anderen merken, dann nehme ich das gerne mit", gibt er im Interview mit RTL Einblicke in seinen teuflischen Plan bei der Show.

Anders, als es wohl die meisten von ihm erwartet hätten, wolle Wayne kein loyaler Kandidat werden, sondern lieber in der Gruppe der Verräter mitspielen: "Ich pokere gerne. Da geht es auch ums Bluffen. Ich würde mich daher immer für die Seite entscheiden, [...] wo ich die Zügel in der Hand habe. Und das ist nun mal die Seite der Verräter." Der 48-Jährige ist sich sicher, dass er das Spiel absolut "skrupellos" angehen und seine Mitspieler in die Irre führen könne.

Neben Wayne stellen sich noch 15 weitere Promis dem außergewöhnlichen Abenteuer von "Die Verräter". Die beliebte RTL-Show bringt Promis ins Schloss Bensberg, um ihre Nervenstärke und ihre strategischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Zu den Teilnehmern zählt unter anderem die berühmte Jury von Let's Dance: Motsi Mabuse (43), Joachim Llambi (60) und Jorge González (57). Prominente wie die Moderatorin Charlotte Würdig (46) und der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer (75) wollen ebenfalls unentdeckt bleiben. Genauso gehören das Model Mirja du Mont (49) und Nachwuchssängerin Marie Reim (24) zu den mutigen Kontrahenten, die sich diesem besonderen psychologischen Spiel stellen.

Getty Images Wayne Carpendale bei einer Veranstaltung

RTL Der Cast von "Die Verräter", 2024

