ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel sorgt für Buh-Rufe von Fans

Andrea Kiewel (59) hat am Sonntagmittag, dem 11. Mai, für mächtig Wirbel im ZDF-Fernsehgarten gesorgt. Schon zu Beginn der Live-Sendung auf dem Mainzer Lerchenberg sorgte die Moderatorin mit einer Fußball-Bekanntmachung für Unruhe: "Der HSV ist wieder in der ersten Bundesliga!", verkündete sie enthusiastisch vor ihrem Publikum. Zu ihrer Überraschung reagierten die Gäste im Open-Air-Studio jedoch alles andere als begeistert und quittierten die Jubelbotschaft rund um den Hamburger SV prompt mit lauten Buh-Rufen. Auch Co-Moderator Wayne Carpendale (48), der sich öffentlich als Bayern-Fan outete und mit "Bayern München ist Meister!" nachlegte, konnte die Stimmung nicht retten – schon rauschte die nächste Buh-Welle durch die Reihen.

Nachdem sowohl Andrea als auch Wayne ins sportliche Fettnäpfchen getreten waren, drohte die Stimmung im Fernsehgarten zu kippen. Andrea nahm es jedoch gelassen und bewies Nervenstärke: So betonte sie im Live-TV, dass sie die ehrlichen Reaktionen ihres Publikums durchaus zu schätzen wisse. "Die Zuschauerinnen und Zuschauer des Fernsehgartens sind wahnsinnig ehrlich, wenn es um Leidenschaft und Liebe geht. Finde ich okay, in Zeiten wie diesen ist Ehrlichkeit am allerbesten", erklärte sie und führte souverän durch das weitere Programm. Trotz der missglückten Fußball-Ansagen ließen sich sowohl die Crew als auch die Gäste den Nachmittag nicht vermiesen.

Das turbulente Geschehen reiht sich ein in eine Reihe von Live-Momenten, in denen Andrea ihre professionelle Gelassenheit unter Beweis gestellt hat. Bereits in der vergangenen Sendung zeigte sie sich nach der Absage des ESC-Duos Abor & Tynna offen enttäuscht, als sie kein gemeinsames Bühnen-Highlight feiern konnte. Solche Situationen meistert Andrea regelmäßig mit Charme und Witz – und bleibt damit das Herzstück des sonntäglichen Fernsehgartens. Die Moderatorin ist bekannt dafür, auch in unerwarteten Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Von einem kleinen Buh-Sturm des Publikums wird sie sich also nicht so schnell unterkriegen lassen.

Getty Images Wayne Carpendale, 2024

ActionPress Andrea Kiewel und Lili Paul-Roncalli im "ZDF-Fernsehgarten", 2022

