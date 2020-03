Diese Mutprobe ging eindeutig nach hinten los! Die bekannte TikTokerin Ava Louise hatte vor Kurzem mit einem besonders kontroversen Video auf sich aufmerksam gemacht. In dem Clip leckt sie den Toilettensitz in einem Flugzeug ab und betitelt es als Coronavirus-Challenge! So sehr diese Bilder wohl ihre Follower ekeln – ein Influencer namens Larz hat sich doch tatsächlich dem Trend angeschlossen. Doch das blieb nicht ohne Folgen: Er hat sich nun mit dem neuartigen Virus angesteckt!

Nur wenige Tage nachdem der 21-Jährige ebenfalls mit der Zunge über eine Kloschüssel gefahren ist, verkündet er auf Instagram: "Mir wurde das Coronavirus diagnostiziert." In dem kurzen Clip dazu sieht man den US-Amerikaner in einem Krankenhausbett liegen. Larz hatte auch zu einer Truppe von jungen Menschen gehört, die in einem Supermarkt an Eiscreme-Packungen geleckt und in Flaschen mit Mundwasser gespuckt hatten.

Ob Larz mit diesen Folgen gerechnet hatte? Ava Louise hatte zumindest gegenüber dem News-Portal Miami Herald betont, dass sie nicht daran glaube, sich nach der Ekel-Challenge mit dem Virus infizieren zu können. "Ich wollte einfach nur mehr Aufmerksamkeit als diese Corona-Bitch", hatte sie ihr Verhalten erklärt.

