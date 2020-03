Achtung, Zuckerschock ist garantiert! Anfang des Monats war es endlich so weit: Jenna Dewan (39) und ihr Verlobter Steve Kazee (44) sind Eltern eines Sohnes geworden. Um genau zu sein, erblickte der kleine Callum Michael Rebel Kazee am 6. März das Licht der Welt. Zwar gewährte die Schauspielerin ihrer Community bereits erste Einblicke in ihren neuen Alltag als zweifache Mutter, doch ein richtiges Babyfoto suchten die Fans vergebens – bis jetzt!

Auf seiner Instagram-Seite teilt Neu-Papa Steve nun einen ganz besonderen Schnappschuss: das allererste frontal geschossene Bild seines Sohnemanns. Während man den Knirps auf anderen Pics bislang nur von der Seite gesehen hat, blickt das wenige Wochen alte Baby auf der aktuellen Aufnahme aufgeweckt in die Kamera. "Hallo mein Sohn, willkommen auf der Welt", hält er zu dem Foto fest. Bei diesem süßen Anblick schmelzen die User nur so dahin und hinterlassen zahlreiche Likes und begeisterte Kommentare.

Dass Baby Callum seinen Dad schon jetzt komplett um den Finger gewickelt hat, macht Jenna mit einem weiteren niedlichen Clip auf ihrem Profil deutlich. Sie teilt ein kurzes Kuschel-Video von Vater und Sohn und schreibt dazu: "All diese Küsse."

Instagram / stevekazee Jenna Dewan und Steve Kazees Sohn Callum

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn Callum

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Sohnemann Callum



