In puncto Liebe läuft es für Anne Wünsche (28) endlich wieder richtig rund. Wenige Monate nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Henning Merten ist sie mit dem Spanier Karim zusammengekommen. Obwohl die beiden schon seit einer Weile ein Paar sind und durch gemeinsame Reisen auch viel Zeit miteinander verbringen, war eine gemeinsame Wohnung bislang kein Thema. Doch wie Anne jetzt verrät, ist ihr Liebster gerade vorübergehend bei ihr eingezogen!

In einer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story plaudert Anne nun aus, dass sie und Karim aufgrund der aktuellen Gesundheitslage unter einem Dach wohnen. "Allerdings ist mir bewusst, dass es gerade auch nur für diese Zeit ist, wo wir zusammenwohnen. Das ist eigentlich voll schade, ich werde mich voll daran gewöhnen und werde dann voll traurig sein, wenn er dann nicht mehr so oft da ist", erzählt die 28-Jährige und wird bei dem Gedanken, dass ihr Partner bald wieder ausziehen könnte, jetzt schon wehmütig: "Aktuell ist er halt nur hier, das finde ich irgendwie schön."

Das ist allerdings nicht das einzige spannende Beziehungsdetail, das Anne ausplaudert – auch das Thema Familienplanung spricht sie offen und ehrlich an. "Tatsächlich wird der Wunsch nach einem dritten Kind immer größer, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich gesagt habe, spätestens mit 30 möchte ich schwanger sein oder ein Kind haben", gibt die zweifache Mama preis.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund in Paris, August 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Netz-Star

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin



