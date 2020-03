Im Hause Wünsche ist die Familienplanung offenbar noch lange nicht abgeschlossen! Anne Wünsche (28) ist bereits Mutter von zwei Töchtern – und auch wenn Miley und Juna die Influencerin manchmal gehörig auf Trab halten, zwei Kinder sind ihr eigentlich noch nicht genug. Dass sie sich durchaus vorstellen kann, noch einmal Mama zu werden, verriet Anne ihren Fans schon des Öfteren – doch mittlerweile wird der Wunsch nach weiterem Nachwuchs immer größer.

Als die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin vor wenigen Stunden eine Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story startete, trudelte natürlich prompt die Baby-Frage ein. Und Anne? Die geht ganz offen auf das Thema ein. "Tatsächlich wird der Wunsch nach einem dritten Kind immer größer, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich gesagt habe, spätestens mit 30 möchte ich schwanger sein oder ein Kind haben", verrät die 28-Jährige, die in diesem Jahr noch 29 wird, in einem Clip. Das Geschlecht des Babys sei ihr egal – doch da sie bereits zwei Mädchen habe, würde ein Junge das Familienglück perfekt machen.

Doch was sagen eigentlich ihre Töchter dazu, dass ihre Mama gerne noch ein Kind hätte? Zumindest eine wäre Feuer und Flamme. "Miley würde sich total freuen. Sie fragt auch manchmal schon so: Und, Mama, bekommen wir nun ein Geschwisterchen? Und Juna kann das, glaube ich, noch nicht so ganz einschätzen", erklärt Anne abschließend.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Netz-Star

