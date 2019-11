Anne Wünsche (28) kann sich ein drittes Baby vorstellen! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist Mutter mit Leib und Seele. Obwohl Miley und Juna ihr ganzer Stolz sind, hatte sie bisher immer weiteren Nachwuchs ausgeschlossen. Doch seit einigen Monaten ist die YouTuberin wieder glücklich an ihren Freund Karim vergeben – und prompt hat sich auch ihre Einstellung bezüglich eines weiteren Babys geändert!

In einem YouTube-Video beantwortete die Influencerin nun private Fragen ihrer Fans und offenbarte über einen möglichen Kinderwunsch überraschend: "Ich muss ganz ehrlich zu euch sein, wenn meine Beziehung weiter so gut läuft wie bisher, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich eventuell in einem Jahr die Pille absetzen werde." Wenn ihr Liebesglück hält, hat die 28-Jährige es mit einer weiteren Schwangerschaft sogar richtig eilig: Sie wolle wenn dann noch vor ihrem 30. Geburtstag ein weiteres Kind bekommen – oder zumindest schwanger werden. Anne hat sogar schon genaue Vorstellungen von dem Geschlecht: "Ein Junge wäre schön."

Der Wunsch nach einem weiteren Nachwuchs hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass ihre Mädchen immer größer werden. "Juna ist ja auch gerade schon vier Jahre alt geworden", meinte sie melancholisch. Miley ist dagegen sogar schon in der ersten Klasse. Ob die beiden sich über ein Geschwisterchen freuen würden? Zumindest Juna hatte sich kürzlich in einem Video begeistert von der Idee ihrer Mama gezeigt.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Miley und Juna

Instagram / anne_wuensche Juna, Anne Wünsche und Karim im August 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Töchterchen Juna

