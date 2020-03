Einer Hollywood-Ikone so richtig nahekommen? Eine Auktion macht das nun möglich! Im Mai 2019 verstarb Filmlegende Doris Day (✝97) in ihrem Haus in Kalifornien. Die Sängerin und Schauspielerin machte sich vor allem einen Namen durch ihre Auftritte in Kultfilmen wie "Bettgeflüster" und "April in Paris". Jetzt soll der Nachlass der Diva neue Besitzer finden. Besonderen Stücke aus dem Nachlass von Amerikas einstigem Sweetheart werden schon bald im Internet versteigert.

Wie die Berliner Zeitung berichtet, können Fans am kommenden Wochenende unter anderem Kleidung, Schmuck und Möbel erwerben. Insgesamt 800 Andenken werden von dem Auktionshaus Juliens in Beverly Hills angeboten. Die Highlights der Versteigerung bilden die vier Golden-Globe-Trophäen, die das blonde Multitalent zwischen 1957 und 1963 gewann. Es wird geschätzt, dass pro Award etwa 6.000 US-Dollar (umgerechnet rund 5.500 Euro) eingenommen werden könnten. Der gesamte Erlös soll an eine von dem Hollywoodstar ins Leben gerufene Tierschutz-Stiftung gehen.

Um die Interessenten auf die Auktion einzustimmen, veröffentlichte Juliens ein Video von einer virtuellen Tour durch die Kollektion der Leinwandlegende. Denn aufgrund der aktuellen Lage wird es eine Online-Versteigerung geben. Interessenten können also bequem von zu Hause aus versuchen, eines der begehrten Erinnerungsstücke zu erstehen.

Anzeige

ActionPress Doris Day, 1985

Anzeige

ActionPress Doris Days Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood

Anzeige

ActionPress Doris Day, 1955



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de