Doris Day wird der Filmindustrie wohl unvergessen bleiben: Als Schauspielerin war sie in den späten 50er- und 60er-Jahren zu einer der beliebtesten und bekanntesten Darstellerinnen Hollywoods aufgestiegen und hatte in über 40 Filmen und verschiedenen Fernsehserien mitgewirkt. Am 13. Mai 2019 verstarb die Kult-Blondine dann nur knapp einen Monat nach ihrem 97. Geburtstag – und diesen Ehrentag feierte Doris noch groß mit ihren Liebsten!

Wie Entertainer Michael Feinstein nun gegenüber People erzählte, sei er noch am 3. April auf der Party der früheren Sängerin eingeladen gewesen. In den höchsten Tönen schwärmte er vom Geburtstagskind: "Sie war so glücklich und zufrieden. Sie lebte ihr Leben, wie es ihr gefiel, umgeben von ihren engen Freunden!" Auch das Zuhause der Tierliebhaberin nahe Carmel-by-the-Sea in West-Kalifornien habe ihn begeistert: "Es war idyllisch. Ich war davon beeindruckt, dass die 97-jährige Besitzerin noch immer so mit der Welt verbunden ist!", schilderte der Musiker.

Nach dem Tod der Film-Legende hatten sich innerhalb weniger Stunden zahlreiche Promis und ehemalige Kollegen geäußert: Star Trek-Darsteller George Takei (82), Schauspieler William Shatner (88) und Moderator Piers Morgan (54) drückten ihre Anteilnahme via Social Media aus. Doris' Fans schmückten ihren Stern auf dem Walk of Fame zudem bereits mit Trauerkränzen und Blumen.

Hulton Archive / Staff (Getty) Hollywood-Star Doris Day

Instagram / michaelfeinsteinsings Michael Feinstein und Doris Day im April 2019

Getty Images Doris Days Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de