Haben Wioleta Psiuk und Sebastian Preuss (29) immer noch Kontakt miteinander? Die modelnde Schönheit stand dieses Jahr im Finale von Der Bachelor, der Profi-Kickboxer verwehrte ihr aber die letzte Rose. In der letzten Folge der Kuppelshow trennten sich die Wege der beiden vorerst. Obwohl Wio damit als Single zurück nach Deutschland fliegen musste, ging es ihr mit seiner Entscheidung nicht allzu schlecht. Im Promiflash-Interview verrät das Model, wie mittlerweile das Verhältnis zu ihrem ehemaligen TV-Flirt ist.

"Wir haben nur freundschaftlichen Kontakt gehabt und mal gefragt, wie es einem geht etc.", erklärt Wio die Lage gegenüber Promiflash. Inzwischen höre sich nichts mehr von Basti, was aber für sie völlig okay sei. Sie erinnere sich durchweg positiv an die Dreharbeiten und möchte diese Erfahrung auch nie missen: "Ich bin viel stärker geworden nach der Show. Nehme viele Dinge gelassener."

Statt mit Sebastian tauscht sich Wioleta mit einigen ihrer ehemaligen Rivalinnen aus: "Kontakt habe ich noch zu vielen Mädels aus der Staffel. Am meisten zu Leah, Desi, Anna, Jessi und Jenny." Obwohl sie alle um die Gunst desselben Mannes gebuhlt haben, sind in der Mädels-Villa gute Freundschaften entstanden.

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Model

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020



