Wioleta Psiuk äußert sich zum ersten Mal nach dem Bachelor-Finale. Am Mittwochabend ging die Kuppelshow in die finale Runde – und sorgte für eine dicke Überraschung: Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) entschied sich am Ende weder für Diana Kaloev noch für Wioleta – eine Premiere in der Geschichte des TV-Formats! Nach der letzten Folge meldet sich das Model nun zu Wort und offenbart: So hart hätte sie der Korb im Endeffekt gar nicht getroffen.

"Ich muss sagen, ich bin gar nicht so traurig wegen der Entscheidung", erklärt sie am Abend in ihrer Instagram-Story. Sie wünsche sich einen Partner, der von vornherein hundertprozentig hinter ihr stehe und deswegen sei es gut, dass sich Basti gegen sie entschieden hätte. Verständlich: Der Kickboxer hatte nämlich bis zum Schluss sowohl an seinen Gefühlen als auch an der Zuneigung der Finalistinnen gezweifelt.

Aber auch zwischen dem Münchner und seiner anderen Verschmähten, Diana, scheint Frieden zu herrschen. Zumindest nahm die brünette Beauty ihn beim großen Wiedersehen vor laufender Kamera in Schutz: "Ich finde es eine Frechheit, respektlos und wirklich schlimm, dass er da so beleidigt wird!", betonte sie und meinte damit den heftigen Shitstorm, der ihm seit seiner Reality-TV-Teilnahme entgegengeschlagen ist.

