Carina Spack (23) hat zwei schlagende Argumente – aber ob die im Wettkampf helfen? Bei Promis unter Palmen musste die Bachelor in Paradise-Bekanntheit in der aktuellen Folge zusammen mit Bastian Yotta (43), Evanthia Benetatou (27) und Janine Pink (32) gegen Matthias Mangiapane (36), Désirée Nick (63), Claudia Obert (58), Tobias Wegener (26) und Ronald Schill (61) antreten. Kurz vor der Challenge rutschte Carina ein interessantes Detail aus: Sie verriet, wie viel ihre Brüste wiegen!

Wie kam es dazu? Im Sprechzimmer richteten Eva, Carina und Janine eine Kampfansage an ihre Gegner, dabei nahm Janine eine Brust von Carina in die Hand und kündigte an: "Wir haben sie, die volle Frauenpower." Gleichzeitig stellte die Promi Big Brother-Gewinnerin überrascht fest, dass Carinas Brüste ziemlich schwer seien. Wie schwer genau, verriet die Blondine auch direkt: "Zweieinhalb und drei Kilo. Hab ich mal mit Küchenwaage gewogen”, berichtete die 23-Jährige offen. Das half ihr jedoch nicht – ihr Team verlor das Spiel.

Vor der Brust-Beichte sorgte schon Bastian für erotische Stimmung in der Promi-Villa: Er ging völlig nackt duschen – so konnten Janine und Claudia einen Blick auf seine Männlichkeit werfen. "Ich habe kein Problem mit Nacktheit", stellte der 43-Jährige klar.

