Haben Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) ihren Royal-Exit sauber über die Bühne gebracht? Seit dem 1. April hat das berühmte Paar nun ganz offiziell keine königlichen Verpflichtungen mehr und der sogenannte Megxit gilt als vollzogen. Dafür werden die beiden nun aber von vielen Seiten kritisiert. Auch die Royal-Biografin Angela Levin meldet sich zu Wort: Die Autorin hält Meghan und Harrys Verhalten zuletzt für extrem kindisch!

Levin veröffentlichte einen Beitrag in dem britischen Magazin Tatler, in dem sie kein gutes Haar an den beiden lässt. Sie behauptete nicht nur, dass Archie Harrisons Eltern in der vergangenen Zeit "von Woche zu Woche [...] egoistischer" geworden seien. "Wie sie ihre Prioritäten setzen erinnert eher an verwöhnte, trotzige Teenager als an Erwachsene, die Mitte und Ende 30 sind", merkte die Autorin deutlich an.

Diese Art überrasche die Schriftstellerin bei Harry, den sie 2017 persönlich kennengelernt und interviewt habe, sehr. Sie habe niemals erwartet, dass er das Commonwealth während der aktuellen gesundheitlichen Krise verlassen würde und will eine Wesensveränderung des Prinzen bemerkt haben: "Ich sehe einen Harry, der sauer und sogar gefühllos geworden ist." Levin vermutet, dass Meghan daran schuld sein könnte, für die sich der 35-Jährige sehr aufopfern würde.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham im Dezember 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Wellington im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London im November 2017



