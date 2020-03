Am Montag verabschiedeten sich Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) endgültig von ihren royalen Pflichten. Bei dem entsprechenden Termin in Westminster Abbey gaben die beiden ein gewohntes Bild ab: Die Ex-Schauspielerin strahlte über das ganze Gesicht, während sie ihren Gatten beim Händchenhalten fest im Griff hatte. Eine Körpersprachexpertin analysierte jetzt den Abschieds-Auftritt im Dienste der Krone und stellte dabei fest: Meghans Gestik könnte Kontrolle ausdrücken.

Die Körpersprache-Expertin Judi James äußerte sich zu den Schnappschüssen gegenüber Daily Mail: "Sie drückt damit Besitz aus und stellt klar, dass sie das Sagen hat, wenn es um Harry geht." Und das offensichtlich nicht erst seit dem Commonwealth Day in Westminster Abbey. So gibt es kaum Fotos aus der gemeinsamen Vergangenheit des Paares, auf denen Meghan nicht ihren Harry umklammert. Dabei reicht ihr eine Hand meist nicht aus, zusätzlich berührt die 38-Jährige häufig mit der anderen Hand den Arm ihres Mannes. Damit betone sie laut Judi James die Nähe zu ihrem Partner und ihre Gefühle für ihn.

Bei den Endeavour Fund Awards in London in der vergangenen Woche fiel die Ex-Suits-Darstellerin dadurch auf, dass sie sanft den Rücken ihres Mannes berührte. "In der Politik wird das 'Tätscheln der Macht' genannt", kommentierte die Körpersprache-Expertin diese Geste, die das Begehren von Kontrolle bedeute. Und auch eine Berührung am oberen Teil des Arms habe eine Bedeutung. Laut James sei das perfekt, "um ein Gespräch länger am Laufen zu halten oder in eine Konversation von Harry mit einzusteigen." Es sei zudem ein unscheinbares Signal, um ruhig zu bleiben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn in Windsor Castle

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Mountbatten Music Festival 2020



