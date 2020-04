Wie steht es eigentlich um Lili Paul-Roncalli (21) und die Liebe? Aktuell begeistert die Artistin nicht nur Zuschauer und Jury bei Let's Dance – sie hat es auch einem Promi zu Hause auf der Couch so richtig angetan. Nachdem aus seinem TV-Flirt mit Love Island-Teilnehmerin Melissa (24) nichts geworden ist, schwärmt Pietro Lombardi (27) nun für die Brünette. Doch darf sich der Sänger überhaupt Chancen bei ihr ausrechnen? Immerhin hat Lili in der Vergangenheit offenbart, sich noch nie richtig verliebt zu haben.

"Meinen Eltern habe ich jetzt noch niemanden vorgestellt", verriet die 21-Jährige im Sommer 2019 bei der Fernsehshow 7 Töchter. Daran seien aber nicht ausschließlich die vermeintlich hohen Ansprüche ihrer Eltern schuld, sondern vor allem der Fakt, dass es als Zirkusstar nicht einfach sei, langfristige Beziehungen aufrechtzuerhalten. "Man ist immer unterwegs, da ist es nicht nur schwieriger, Leute kennenzulernen, sondern auch, den Kontakt zu halten. Ob es um Beziehungen oder Freundschaften geht", erklärte die Tochter von Bernhard Paul (72) damals.

Ob sich das bald ändern wird? Ihr "Let's Dance"-Partner Massimo Sinató (39) hat in einem RTL-Interview kürzlich zumindest versprochen, den Amor für Pietro spielen zu wollen: "Lieber Pietro, ich hab es noch nicht geschafft, ein gutes Wort für dich einzulegen. Wir sind erst seit fünf Minuten mit der Sendung fertig." An Lili gewandt kündigte er allerdings an, das schon bald nachholen zu wollen.

Thomas Burg Pietro Lombardi, Sänger

TVNOW / Stefan Gregorowius Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance" 2020

Instagram / massimo__sinato Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató



