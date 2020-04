Amors Pfeil hat mal wieder zugeschlagen – und diesmal hat es tatsächlich schon wieder Pietro Lombardi (27) erwischt. Erst vor einigen Monaten hatte sich der Sänger beim Fernsehschauen in Love Island-Beauty Melissa (24) verguckt. Nach deren Kuppelshow-Teilnahme trafen sich die zwei persönlich, doch ein Liebes-Happy-End blieb aus. Nun hat es Pie beim TV-Zappen offenbar erneut aus den Latschen gehauen: Dieses Mal verdrehte ihm Let's Dance-Kandidatin Lili Paul-Roncalli (21) den Kopf. Doch was hält sie eigentlich von der Schwärmerei des Musikers?

Als Lili vergangenen Freitag über das Parkett wirbelte, war Pietro sofort hin und weg – er bat seinen Kumpel, Lilis Tanzpartner Massimo Sinató (39), via Instagram-Story sogar, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Nach der Show wurde die österreichische Artistin mit den Aussagen des DSDS-Jurors konfrontiert und war ziemlich baff. "Das wusste ich gar nicht", grinste die 21-Jährige im Interview mit RTL. Und Massimo? Wird er tatsächlich für Pie Amor spielen? "Lieber Pietro, ich hab es noch nicht geschafft, ein gutes Wort für dich einzulegen. Wir sind erst seit fünf Minuten mit der Sendung fertig. Ich erzähle dir gleich über Pietro", versprach er und grinste dabei seinen schmunzelnden Promi-Schützling an.

Ob Lili momentan Zeit für einen Flirt hat, dürfte allerdings fraglich sein. Immerhin kämpft sie aktuell um den Titel "Dancing-Star 2020". Und die Chancen, dass sie am Ende den Pokal mit nach Hause nehmen kann, stehen gar nicht mal so schlecht. Seit Anfang der Staffel gehört Lili zu den Favoriten – und sahnte in der vergangenen Show sogar erstmals 30 Jury-Punkte ab.

