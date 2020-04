Kim Kardashian (39) hat mit der Kinderplanung offenbar abgeschlossen – wenn auch vielleicht nur für den Augenblick! Die Reality-TV-Bekanntheit ist mittlerweile stolze Mutter von insgesamt vier Kindern. Zwar genießt die Beauty ihren Alltag mit ihren Sprösslingen North (6), Saint (4), Chicago und Psalm, manchmal kostet sie die Rasselbande aber auch den einen oder anderen Nerv. Weiteren Nachwuchs wird es daher nicht geben, wie die vierfache Mama jetzt verriet!

Auf ein kleines Geschwisterchen können die Kinder der Beauty wohl lange warten: "Mit vier Kids zu Hause zu sein – wenn ich jemals eine Minute lang darüber nachdachte, noch eines zu wollen, dann hat sich das erledigt", verriet Kim in der Talkshow The View, zu der sie live zugeschaltet war. Aufgrund der aktuellen Situation befinden sich die dunkelhaarige Schönheit und ihre Liebsten in den eigenen vier Wänden in Quarantäne. Dabei genießt die sechsköpfige Familie um Vater Kanye West (42) die gemeinsame Zeit. Unter den momentanen Umständen reichen vier Knirpse jedoch völlig aus...

Denn die Isolation hat auch ihre Schattenseiten: Nach einigen Tagen vermisste Kim ihren Freiraum und einige Minuten für sich. "Ich musste mal weg von meinen Kindern", gestand sie in der Tonight Show: At Home Edition. Sie habe die Gelegenheit in einem passenden Moment genutzt und sich in einem der freien Zimmer vor dem Nachwuchs versteckt.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020

Getty Images Kim Kardashian im Januar 2020

Getty Images Kim Kardashian im November 2019



