Kim Kardashian (39) hat die Rasselbande nicht mehr ausgehalten. Die Reality-TV-Bekanntheit ist seit etwa einem Jahr stolze Vierfach-Mama – und ihre Kids halten sie natürlich ordentlich auf Trab. Zurzeit nehmen ihre Kleinen sie allerdings ganz besonders in Anspruch: Kim ist mit ihren Kids und ihrem Mann Kanye West (42) zu Hause in Isolation – und hat davon offenbar mittlerweile genug. Sie ist für ein paar Stunden vor ihren Kids geflüchtet!

Das verriet die 39-Jährige jetzt in der Tonight Show: At Home Edition, zu der sie live zugeschaltet war. "Ich habe mich rausgeschlichen und bin jetzt in dem Schminkzimmer im Haus meiner Mutter. Das hat nämlich eine separate Tür, deshalb lässt sie uns nur hier rein. Und ich musste mal weg von meinen Kindern", gab sie zu. Vor allem, dass sie ihre beiden Ältesten auch noch selbst unterrichten muss, sei für die Unternehmerin Stress pur. "Ich verstecke mich quasi vor ihnen", gestand sie.

Ehemann Kanye geht die Quarantäne offenbar etwas gelassener an. Er habe sich in den vergangenen Wochen seiner Filmleidenschaft gewidmet. "Kanye hat mittlerweile so ziemlich alles gesehen, deshalb schaut er jetzt ausländische Filme. Er guckt alles mit Untertiteln", erzählte Kim.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Chicago, North, Kanye und Saint West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Kanye West und ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North



