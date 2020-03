Die Kardashians gehen mit gutem Beispiel voran! Die Corona-Krise bringt auch massive Einschränkungen für die Stars mit sich. Da sich die Lungenkrankheit Covid-19 aktuell rasant ausbreitet, wird das öffentliche Leben weltweit immer stärker eingeschränkt. An die Aufforderung zur Quarantäne scheinen sich die Schwestern der beliebten Realityshow Keeping up with the Kardashians jedenfalls zu halten. Denn Kim (39) offenbarte ihrer Community jetzt mit einem Throwback-Foto, dass ihre Schwestern ihr während dieser schweren Zeit sehr fehlen.

Auf Instagram teilte die Beauty nun einen Schnappschuss von sich und Schwester Khloe (35). Dort sitzen die beiden – jeweils in einen Bademantel gehüllt – im Backstagebereich bei einem Fotoshooting. "Ich war dabei, die Fotos in meinem Handy zu ordnen. Dabei habe ich das hier gefunden und gemerkt, dass ich meine Schwestern sehr vermisse", offenbarte die Influencerin. "Aber wir befinden uns gerade, jeder unabhängig voneinander, in Quarantäne und sehen uns zur Zeit nicht", stellte die vierfache Mutter klar. Außerdem rief sie ihre Fans dazu auf, sich ebenfalls zu Hause aufzuhalten und die Warnungen der Regierung ernst zu nehmen, auch wenn es schwer sei. Zum Abschluss ihres Posts fügte sie noch den Hashtag #TogetherApart hinzu.

Bereits vor einigen Tagen hatte die Ehefrau von Kanye West (42) ein Selfie aus dem Jahr 2009 mit ihrer Community geteilt. "Bin gelangweilt und dabei, einige Fotos zu sortieren. Macht euch auf ein paar gute Throwbacks gefasst", schrieb die 39-Jährige darunter scherzhaft – ganz zur Freude ihrer Fans.

ActionPress Kris Jenner mit Kourtney, Khloe und Kim Kardashian, November 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney und Kim Kardashian und Kylie Jenner

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Jahr 2009



