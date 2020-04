Am kommenden Samstag ist es endlich so weit, das große Deutschland sucht den Superstar-Finale steht an! Chiara D'Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Kaselowsky haben sich in der Gesangsshow Runde für Runde weitergekämpft und konnten das Publikum bis jetzt von sich überzeugen. Nun hoffen sie alle darauf, zum "Superstar 2020" gekürt zu werden. Doch wer von ihnen hat die größten Chancen auf den Sieg?

Promiflash hat die Stärken der Finalisten einmal ganz genau unter die Lupe genommen. In den vergangenen Wochen bezauberte Paulina nicht nur die Zuschauer mit ihren Schlagereinlagen, sondern auch die Jury. Sie räumte gleich zwei goldenen CDs ab und wurde sogar mit Marie Wegener (18), der DSDS-Gewinnerin von 2018, verglichen. Florian Silbereisen (38) sagte der Blondine außerdem eine Karriere voraus, die der seiner Ex Helene Fischer (35) gleichen könnte.

Doch reicht das wirklich aus, um den Sieg zu holen? Schließlich ist die Konkurrenz der Sängerin ziemlich stark. Ramon gilt sogar als Publikumsliebling. Wie gut er bei den Zuschauern ankommt, hatte sich in der ersten Liveshow ganz deutlich gezeigt. Der Zirkusmoderator bekam im Voting satte 51,2 Prozent der Stimmen und schaffte es so ganz locker eine Runde weiter!

Bietet der Schlagerfan bei seinen Auftritten jedoch genug musikalische Abwechslung? Für die sorgen nämlich vor allem Chiara und Joshua. Die 18-Jährige erklärte in einem Promiflash-Interview, dass sie "vom Anfang bis zum Ende alle Musikrichtungen gemacht" habe: "Jeder hat seine Musikrichtung bekommen und ich habe wirklich alles gemacht von Schlager bis Pop. Ich bin sehr abwechslungsreich."

Dasselbe behauptet auch ihr Konkurrent von sich: "Ich bin wirklich der Einzige, der bis jetzt vielseitig und wandlungsfähig war, finde ich", erzählte Joshua gegenüber Promiflash. Außerdem habe er es in den vorherigen Shows fast immer ohne Bonus-CD weiter geschafft. Wer wird eurer Meinung nach der "Superstar 2020"? Stimmt in der Umfrage ab!

